Le vrai prénom de Beverly est…

Et si on vous disait que Beverly ne s’appelait pas Beverly à l’origine ! Info ou intox ? Et bien, en exclusivité dans la Villa des Cœurs Brisés, Beverly a révélé son vrai prénom… Elle s’appelle en réalité (roulements de tambour) Anne-Sophie ! Et quand on lui demande si sa mère l’appelle Beverly, elle répond : « Elle m’appelle ma princesse ! ». Les cœurs brisés qui n’étaient pas au courant sont sous le choc ! Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé le vendredi 6 avril à 19h20 sur TFX.