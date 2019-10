Wafa et Oliver prêts à nominer Mélanie et Vincent dans l’épisode 39 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 39 de La Bataille des Couples, les stratégies vont bon train et Wafa et Oliver songent à nominer Mélanie et Vincent pour faire sortir Cloé et Virgil lors de la prochaine cérémonie des bracelets. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 16 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

