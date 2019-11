EXCLU EPISODE 51 : Wafa et Oliver réagissent après leur élimination

Wafa et Oliver ont été éliminés à l’issue de la dixième semaine de compétition. Entre amour, trahison et compétition, le couple revient sur son aventure. Ils partent heureux de retrouver leur proche. Le couple est touché de l’invitation d’Alizée et Maxime à leur mariage. Wafa reste cependant blessé par le comportement de Mélanie. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand