WELCOME - Adrien et Elsa, nouveau couple dans la villa

Ce matin, grande surprise dans la villa, Adrien et Elsa, intègrent l’aventure pour « aider les cœurs brisés ». Leur présence a pour but de « montrer qu’un couple de télé peut durer » explique Elsa. Ensemble depuis 1 ans, ils racontent leur histoire aux habitants et n’en oublient pas aussi les difficultés d’une relation au quotidien. Leur principal obstacle a surmonté : la distance et évidemment l’aspect séducteur d’Adrien. Elsa explique comment elle accepte cette facette, et toutes les filles devraient en prendre note. Manue est heureuse de voir un couple plus proche du sien avec Antonin, que tous les couples « naissants de la villa ». Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.