Yoni « EMBARQUE » Nadège direction leur histoire d'amour à Paris

Yoni vient chercher Nadège à La Villa pour lui annoncer une nouvelle de taille… « Tu pars avec moi », genou à terre, billets d’avion à la main, Yoni fait les choses biens ! Nadège, en larmes, accepte évidemment de le suivre, surtout après qu’il lui est avoué tout son amour pour elle, « je veux faire ma vie avec toi ». Comme dans les contes de fées, tous les cœurs brisés applaudissent et acclament le couple amoureux. Nadège ne pouvait rêver à une meilleure fin pour son aventure, pourtant compliquée. « Je suis amoureuse comme JAMAIS, ce mec a été fait pour moi » confie Nadège, le sourire jusqu’aux oreilles. Ni une ni deux, elle prépare ses valises, le cœur léger et à la fois peiné de laisser derrière elle ses amis, « mais bon l’amour m’attend » conclue-t-elle. C’est sous un tonnerre d’applaudissements rempli d’amour et de joie que Yoni et Nadège quittent, à deux et amoureux, définitivement la villa… Extrait de l’épisode 79 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 29 mars à 19h20 sur TFX.