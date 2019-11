ZAPPING – Le meilleur de la semaine 10

Dans cette dixième semaine d’aventure, une dispute éclate lors de la venue de Lucie. Mélanie, Nani, Wafa et Maxime s’embrouillent. Un fossé se creuse entre les deux clans. Une soirée détend l’atmosphère, mais Wafa et Oliver n’y participent pas. Ils ont du mal à garder le moral cette semaine. Entre les trahisons et le manque de leur famille, l’équipe rose a du mal à se motiver pour continuer l’aventure. Un émouvant message de leurs proches va leur redonner l’envie de se battre et d’aller le plus loin possible. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

