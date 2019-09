ZAPPING - Le meilleur de la semaine 2

La Bataille des Couples est de retour pour une seconde édition avec 10 nouveaux couples célèbres de télé-réalité. A cette occasion, découvrez les meilleurs moments de la deuxième semaine de l'aventure. Au programme, Emma et Antho se rapprochent lors d'un coaching avec Lucie, Cloé et Nani se disputent de bon matin, ou encore Wafa / Oliver et Olivia / Alex qui décident du troisième couple nominé de la semaine. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.