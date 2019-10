Dans cette neuvième semaine d’aventure, une grosse dispute éclate entre Fidji et Dylan. Celui-ci ne supporte pas la proximité de Fidji et Mélaine. Une soirée tentation est organisée pour Fanny et les garçons. Les filles restées à la villa reçoivent des vidéos et Nani pète un câble. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

