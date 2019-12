Sur les réseaux sociaux, Seb a voulu savoir s'il pouvait prétendre être un aventurier et vous avez massivement répondu... NON. Catégorique - et pas très sympa. Du coup, il s'est dit qu'il allait la tenter quand même en partant en pleine jungle, au bout du monde. En Papouasie pour être exact. Heureusement, il n'est pas parti tout seul, il a emmené avec lui des explorateurs - des vrais.