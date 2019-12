Avant de partir en pleine jungle jouer les explorateurs, on a voulu tester un peu les capacités de Seb en pleine nature. Pour ça, son groupe d'explorateurs l'a emmené dans un village Papou perdu au milieu des montagnes. Cuisine locale, cours de langue et vrai moment de partage avec les habitants, mais aussi premières découvertes de la vie par 35°C, 100% d'humidité et des heures et des heures de rando.