Seb en Papouasie : après 5 jours, on a ENFIN trouvé une grotte et on a fait une découverte historique

Pour terminer son aventure en Papouasie, Seb devait descendre dans l'une des nombreuses grottes présentes sur l'île. Problème : si on sait qu'elles existent, il est très difficile de localiser ces grottes et une fois découvertes, il est parfois très difficiles de s'y rendre. Après 5 jours de marche, de recherches et, il faut être honnête, de découragement , Seb et les explorateurs ont ENFIN découvert l'entrée d'une de ses grottes. Et vue la découverte historique qu'ils y ont fait, ça valait le coup de galérer un peu.