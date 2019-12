Seb fait goûter le fruit qui pue le plus au monde à Squeezie, Maxenss, Sofyan et Luciole

Les voyages, ça se partage. Pour faire vivre son aventure extraordinaire en Papouasie, Seb a invité quatre proches : Squeezie, Maxenss, Sofyan et Luciole. Et à défaut de les avoir emmené avec lui en Papouasie, Seb a décidé de leur rapporter un petit souvenir, pour qu'ils goûtent eux aussi à l'aventure. Littéralement. Il leur a fait goûter un Durian, un fruit très, très populaire en Indonésie qui a la particularité d'être aussi le fruit qui pue le plus au monde.