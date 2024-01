Episode 1 (Partie 2) du 30 décembre 2023

Christophe Beaugrand En savoir plus sur

Les équipes de l’émission ont passé en revue toutes les vidéos les plus drôles de Tik Tok, les meilleurs canulars, mais aussi tous les réveils surprise les plus hilarants. Des animaux, des magiciens amateurs, et toutes les images les plus drôles des réseaux sociaux seront dans la story du big bêtisier. On va vous faire découvrir les derniers challenges à la mode et comme toujours les séquences les plus irrésistibles et drôles recevront un big bêtisier award !