Le big bêtisier de Noël - Le big bêtisier de Noël

Christophe Beaugrand En savoir plus sur

C'est votre rendez-vous incontournable de la fin d’année : le meilleur d’Internet, bien emballé, dans un Big Bêtisier de Noël encore plus déjanté et avec une belle nouveauté. Pour ce nouveau numéro du Big Bêtisier de Noël, TFX accueille un nouveau visage, que les téléspectateurs connaissent et apprécient déjà pour sa participation dans "Danse avec les Stars" : Inès Vandamme ! Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables grâce aux aventures de nos rois de la gaffe : la célèbre famille Boulet ! Au programme également : les stars de TikTok, les chutes spéciales 2021, imprévus et autres canulars imparables. Et la cérémonie des Bûches d'Or récompensera les images les plus drôles de l'année. "All I want for christmas is" un nouveau Big Bêtisier de Noël !