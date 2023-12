Noël (Partie 1) du 25 décembre 2023

Christophe Beaugrand En savoir plus sur

C'est votre rendez-vous incontournable de la fin d’année, le Big Bêtisier de Noël ! Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables grâce aux aventures de nos rois de la gaffe : la célèbre famille Boulet ! Au menu également : toutes les images les plus drôles de Noël, des idées de cadeaux à mettre sous le sapin, des tutos décoration de Noël, des chutes au ski, des imprévus et autres canulars imparables. Et bien entendu, la cérémonie des Bûches d'Or récompensera les images les plus drôles de l'année.