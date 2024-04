Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore

Aventure • Famille | 2010

Propulsés à l'intérieur d'un mystérieux tableau, Lucy et Edmund Pevensie, accompagnés de leur cousin Eustache, se retrouvent propulsés au royaume de Narnia. Ils se retrouvent à bord d'un magnifique navire : le Passeur d'aurore. Ils rejoignent Caspian, devenu roi, et la souris guerrière Ripitchip et se lancent dans une dangereuse mission dont dépend l'avenir même de Narnia. Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de Narnia. A la recherche de sept seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où ils ne manqueront pas de rencontrer tant de créatures magiques que de merveilles inimaginables.