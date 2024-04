Le Monde de Narnia : chapitre 3 - L'Odyssée du Passeur d'aurore

Propulsés à l'intérieur d'un mystérieux tableau, Lucy et Edmund Pevensie, accompagnés de leur cousin Eustache, se retrouvent propulsés au royaume de Narnia. Ils se retrouvent à bord d'un magnifique navire : le Passeur d'aurore. Ils rejoignent Caspian, devenu roi, et la souris guerrière Ripitchip et se lancent dans une dangereuse mission dont dépend l'avenir même de Narnia.