Le monde merveilleux des bébés animaux - Episode 6

Adorables bébés hérissons, curieux poussins manchots, petits phoques ludiques. Découvrez les mois les plus importants et les plus expérimentaux de la vie de ces nouveau-nés. Vivez leurs épreuves, leurs tribulations et leurs triomphes. Voyez ce qu'ils font quand personne ne les regarde. Et découvrez ce qui motive leur comportement joyeux - et parfois étrange. Un monde plein de drame, d'amour et de courage, où les bébés animaux font de nouveaux pas audacieux et explorent le monde qui les entoure pour la première fois.