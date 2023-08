Le Péril jeune

Films | 1994

L'histoire se déroule à Paris, où une bande d'amis, anciens lycéens, se retrouve dix ans après leur diplôme. Ils se remémorent leurs années lycée, leurs rêves, leurs amours et leurs désillusions. Entre nostalgie et questionnements sur leur avenir, ces jeunes adultes naviguent à travers les souvenirs et les rencontres, cherchant à donner un sens à leur vie. Le film explore avec finesse et humour les aléas de l'adolescence et les incertitudes du passage à l'âge adulte.