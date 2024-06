Le Retour de la momie

Aventure • Horreur | 2011

Rick a épousé Evelyn et le couple coule désormais des jours heureux à Londres où ils élèvent leur fils de huit ans, Alex. Mais les légendes égyptiennes n'ont pas fini de les hanter… La momie d'Imhotep est une nouvelle fois ramenée à la vie et elle n'est pas la seule ! Le roi Scorpion, tombé dans l'oubli pour avoir vendu son âme à Anubis, renaît des sables. Il est prêt à prendre la tête de l'armée d'Anubis. Tout se complique quand Evelyn enfile le bracelet de ce dernier et tombe sous l'emprise d'Imhotep...