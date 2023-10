Le Transporteur

Action | 2002

Pour les livraisons à haut risque, Franck est toujours là. Dans sa partie, il est le meilleur. Comme les autres, il obéit au code qui consiste à ne poser aucune question, à ne jamais ouvrir un colis. Si ces deux règles sont enfreintes, c'est la mort. Pourtant, cette fois-ci, Franck a ouvert le sac posé dans son coffre et a découvert... une jeune femme, Lai. Face à ce cas de conscience et à une sombre affaire de trafic humain, il ne va plus pouvoir fermer les yeux...