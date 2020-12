Les Tuche : un phénomène qui Tuche tout le monde

Le phénomène a surpris tout le monde. En l'espace de trois ans, malgré l’accueil mitigé de la presse à la sortie sur les écrans en 2011, les Tuche, cette famille de chômeurs déjantés, se sont fait une place dans le cœur des gens. Plus de 8 millions de téléspectateurs lors du passage télévisé du premier opus, 4,6 millions entrées pour le deuxième volet, le plus gros succès français de l'année 2016, des répliques cultes reprises par les fans... Les Tuche sont devenus un phénomène. Le bouche à oreille a donné une seconde vie au film en dehors des salles et fait de cette tribu la famille la plus populaire du cinéma français. Le documentaire plonge au cœur de ce phénomène. Une émission ponctuée de témoignages des acteurs phares de la saga ou d'acteurs invités sur les trois opus, du réalisateur, du producteur, d'un journaliste qui entraînent les spectateurs dans les coulisses du tournage, la genèse des personnages et décrypte l'humour Tuche et les ingrédients d'un succès.