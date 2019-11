1 an de mariages et de fêtes gitanes

Avec “Un an de mariages et de fêtes gitanes”, Karine Ferri propose le premier volet d’une incroyable plongée dans l’une des communautés les plus secrètes mais aussi les plus fascinantes : les gitans.Pendant un an, partout en France, des familles gitanes ont ouvert les portes de leurs maisons et de leurs caravanes aux équipes de TFX, et leur ont permis de les suivre dans toutes leurs cérémonies.Vivez de l’intérieur toutes les fêtes gitanes souvent extravagantes car chez les gitans, quand on parle de fête, il n’y a qu’une seule règle : le spectaculaire ! De la naissance au mariage, en passant par le baptême ou les anniversaires, tout est prétexte à des fêtes démesurées où ils dépensent souvent sans compter.Pour ce premier rendez-vous, découvrez tous les secrets des mariages gitans. Pour cette communauté, il s’agit d’un moment exceptionnel, le passage de l’enfance dans le monde adulte. Ce n’est qu’une fois mariés que les enfants peuvent quitter le domicile de leurs parents. Quand ils marient leurs enfants, même si les traditions varient selon les communautés, qu’ils soient riches ou pauvres, les parents gitans obéissent tous à la même règle : luxe, musique et fête.Chez les gitans, l’enfant est roi et le jour de son mariage, rien n’est trop beau. Leurs robes sont spectaculaires, leurs accessoires sont ultra glamour. Les parents économisent pendant plusieurs mois, parfois même une année entière pour leur offrir une fête somptueuse et inoubliable. Aussi, selon les communautés, les rituels sont immuables… Chez les gitans catalans, pour avoir le droit de se marier, les filles doivent prouver leur virginité. Chez les gitans manouches, le garçon kidnappe sa fiancée. Chez les Roms, ce sont les doyens du camp qui donnent leur accord au mariage.Découvrez le mariage de Morgane et Nudeuls, bien décidés à s’offrir une fête grandiose. Ou encore celui d’Hilary et Bryan, un couple très rare chez les gitans : Bryan est un “gadjo”, il n’est pas gitan. Il devra accepter toutes les traditions, à commencer par la fameuse cérémonie du mouchoir qui permettra à sa future épouse de prouver sa virginité. Et enfin, le mariage de Robincka et Salvano, des Roms des pays de l’Est. Pour la cérémonie, Robincka veut à tout prix se transformer en princesse. Trois couples, trois communautés et trois cérémonies différentes. Mais à chaque fois, un mariage hors du commun.

