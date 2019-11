1 an de mariages et de fêtes gitanes

Noël, Nouvel an, carnaval, Mariage… pour ce troisième volet de sa série exceptionnelle sur les incroyables mariages et les fêtes gitanes, Karine Ferri nous emmène pendant un an dans le secret des fêtes gitanes. Direction Montpellier, à la rencontre d’un des clans les plus connus et les plus respectés. Frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines… ils sont plusieurs centaines et ils habitent tous le même quartier. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs règles et leurs traditions ? Pendant près d’un an, exceptionnellement, ils ont ouvert leurs portes aux caméras de TFX pour tous les grands événements de l’année. Chez les gitans, rien ne se passe vraiment comme ailleurs. Découvrez leur quotidien, leurs lois, mais surtout leurs fêtes. Tous les grands événements sont l’occasion de fêtes le plus souvent extraordinaires et toujours hautes en couleur. Comme Laurie et Christian qui se préparent à un mariage hors normes, tout comme Noëmie et Maméto. En plus de la démesure, tous ont un respect sans borne de toutes les traditions à commencer par l’interdiction de se voir seul avant le mariage ou l’antique cérémonie qui permet à la jeune mariée de prouver sa virginité. Toutes ces fêtes sont organisées avec des règles bien précises, des traditions transmises de génération en génération. Gare à celui qui voudrait les transgresser, ce serait le bannissement ou pire le déshonneur. Telle est la loi des gitans…

