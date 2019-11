1 an de mariages et de fêtes gitanes - Rites secrets et traditions extraordinaires

Pour ce quatrième et dernier volet de sa série exceptionnelle, Karine Ferri nous emmène dans le secret des fêtes gitanes.Pendant un an, les caméras de TFX ont suivi plusieurs familles de gitans en s’immergeant dans leur monde y compris les moments les plus intimes. En effet, au fil des mois, les gitans ont ouvert leurs portes lors des moments-clés de la culture gitane, et exceptionnellement, ils ont dévoilé leurs rites et leurs traditions les plus secrètes.Mariage, baptême, pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer… Chez les gitans, ce ne sont pas de simples fêtes, ce sont de véritables rites de passages très codifiés.Dans ce documentaire inédit, les différentes familles gitanes vont révéler le sens de ces traditions transmises de génération en génération comme avec Négrita qui a permis d’assister à une incroyable cérémonie pour chasser le mauvais œil…Mais la tradition, c’est encore et toujours des fêtes hautes en couleur. Naomi et Jeannot se sont fiancés mais ils n’ont pas encore eu le droit de se tenir la main. Grâce à la plus pure tradition gitane, leur fête sera démesurée !Entre rites secrets et mariages extraordinaires, plongez dans le monde mystérieux des gitans.

