Accoucher autrement : Une aventure extraordinaire

Elles ont choisi d’accoucher dans l’eau, à domicile ou encore grâce à une technique de césarienne révolutionnaire… En France, de plus en plus de mamans choisissent d’accoucher de manière différente et parfois, extraordinaire.Une tendance en hausse puisque la moitié des françaises aimerait choisir la manière dont elles donnent la vie mais peu osent franchir le pas.Pendant six mois, les équipes de Karine Ferri ont suivi le parcours exceptionnel de quatre mamans combatives qui ont décidé d’accoucher « autrement ».Mélanie s’est battue de longues années pour tomber enceinte et elle est bien décidée à ne rien manquer de son accouchement. Elle sera l’une des premières en France à bénéficier d’une technique de césarienne révolutionnaire qui lui permettra de sortir elle-même son enfant de son ventre.Sabrina, elle, souhaite accoucher de son quatrième enfant chez elle ! Un challenge d’autant plus important que l’accouchement pourrait bien avoir lieu en plein déménagement de toute la famille.Graziella, de son côté, attend son troisième garçon. Cette fois, elle a envie d’accoucher dans l’eau et cela s’annonce plutôt mouvementé.Quant à Marie et Vincent qui attendent leur premier enfant, ils ont choisi d’aller dans une structure d’un nouveau genre : un gîte de naissance où le père a toute sa place.Ces mamans ont toutes la même volonté : elles veulent être actrice de leur accouchement. Comment vont-elles se préparer ? Vont-elles parvenir à aller au bout de leurs rêves ?Avec Karine Ferri, découvrez l’aventure de ces femmes incroyables qui s’apprêtent à vivre un accouchement extraordinaire.