Ados : Un an pour vaincre leur obésité

Depuis 1980, l’obésité a plus que doublé dans le monde : 1 personne sur 3 serait aujourd’hui obèse ou en surpoids !Les enfants sont la population la plus touchée avec une augmentation de 47,1%. En France, 4% des adolescents sont obèses.Pour eux, à cet âge charnière, les moqueries et les humiliations sont souvent source d’une grande souffrance. Dans ces conditions, il leur est difficile de trouver la force de maigrir. C’est pourquoi il existe en France quelques établissement spécialisés, mi-collège - mi-hôpital. Exceptionnellement, l’un d’entre eux nous a ouvert ses portes : le Centre des Oiseaux à Sanary-sur-mer, au cœur du Var. Ici, les pensionnaires ont entre 10 et 17 ans et tous souffrent d’obésité. Ils viennent de la France entière pour perdre du poids. Un enjeu décisif pour leur santé physique et leur bien-être mental.Dans ce centre de traitement de l'obésité infantile, les ados apprennent ensemble, loin du regard des autres, à manger équilibré et à résister aux tentations. Ils reprennent également goût au sport, la clé pour un amaigrissement durable, et découvriront la fierté de repousser ses limites.En plus de leur lutte contre les kilos et des semaines rythmées par les sacro-saintes pesées, ils vont aussi devoir assurer leurs études loin de leurs parents. Pendant un an, du jour de la rentrée au dernier jour du collège, TFX a suivi pas à pas quelques-uns de ces ados qui doivent perdre entre 20 et 40 kilos : Farah, Benjamin, Jordan, Lou ou encore Alexis.Tous ont l’espoir que cette année changera leur vie. Mais y parviendront-ils ?Une chose est sûre, au-delà des kilos, ils ont une année pour se sentir enfin bien dans leur peau.