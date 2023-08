Au coeur des familles les plus nombreuses de France

6, 9 et même 16 enfants ! Partagez le quotidien hors norme de ces familles XXL !La France compte 1,5 million de familles nombreuses. Des familles qui ont au moins trois enfants mais quand il y en a 2, 3 ou même 5 fois plus, le quotidien n’est jamais de tout repos. Repas, logement, vacances, budget... La moindre activité quotidienne devient rapidement une aventure quand cela ne vire pas au casse-tête !Comment ces supers-mamans et papas s’en sortent-ils ? Quels sont leurs secrets pour gérer au mieux les courses, les repas ou encore les vacances ? Plongez dans l’incroyable vie de ces familles XXL avec leurs moments de joie, de doute ou même de tension.