Au coeur des familles les plus nombreuses de France : 6 à 16 enfants à la maison

6, 9 et même 16 enfants ! Partagez le quotidien hors norme de ces familles XXL !La France compte 1,5 million de familles nombreuses. Des familles qui ont au moins trois enfants mais quand il y en a 2, 3 ou même 5 fois plus, le quotidien n’est jamais de tout repos. Repas, logement, vacances, budget... La moindre activité quotidienne devient rapidement une aventure quand cela ne vire pas au casse-tête !Nous découvrirons quatre de ces incroyables tribus :A commencer par l’une des plus grandes familles de France : Virginie, Philippe et leurs seize enfants ! Pour s’en sortir, la maman a mis en place une organisation hors norme. Mais c’est loin d’être facile tous les jours.A Bourges, Olivier et Soukhdavone, eux aussi, ne vivent que pour leurs huit enfants. Même s’ils ne roulent pas sur l’or, ils sacrifient tout pour que chacun vive sa passion. Résultat, des journées à 100 à l’heure. Pour les remercier, leurs enfants vont leur organiser en secret un anniversaire de mariage surprise !Non loin, à Limoges, Philippe et Sophie ont un rêve : partir en voyage avec leurs six enfants. Avec seulement 1 000 euros de budget, le défi n’est pas facile à relever. Les familles nombreuses ne sont à jamais à court d’idées pour réaliser l’impossible.Enfin, en Normandie, Johanna, une jeune femme déjà maman de six enfants, vient d’avoir des triplés. Pour la première fois, la tribu a décidé de partir se détendre au camping. Avec neuf enfants dont trois bébés, la semaine s’annonce à haut risque !Comment ces supers-mamans et papas s’en sortent-ils ? Quel sont leurs secrets pour gérer au mieux les courses, les repas ou encore les vacances ? Plongez dans l’incroyable vie de ces familles XXL avec leurs moments de joie, de doute ou même de tension.