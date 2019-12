Bébés en danger : une nouvelle vie en Pouponnière

Chaque année plus de 600 enfants naissent sous le secret. Abandonnés à la naissance, ces bébés « nés sous X » n’ont pas de nom, pas de famille. Pendant quelques temps, c’est le personnel de la maternité qui leur donne la chaleur et l’amour que leurs parents n’ont pas voulu, ou pas su, leur donner. Mais ensuite ? Que deviennent ces bébés qui n’ont pas été désirés ? C’est à la pouponnière d’Asnières, dans les Hauts-de-Seine, que nous avons trouvé la réponse en suivant le quotidien de Cécilia, Natacha et toute l’équipe de puériculture. Toutes se démènent chaque jour pour offrir aux bébés la chaleur et la tendresse dont ils ont été privés, en espérant un avenir que tous espèrent heureux.Pour la première fois des caméras ont été autorisées à filmer cette maison des enfants, totalement méconnue et hors du commun.Certains sont nés sous X, d’autres, victimes de maltraitance ou de graves négligences, ont été placés sur décision judiciaire.Pendant quelques mois, ils vont trouver ici un havre de paix en attendant une vie meilleure. Découvrons ensemble cette incroyable pouponnière…

