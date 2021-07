Bienvenue au monde - Bébés chats : les 100 premiers jours de leur vie

Les bébés chats sont de retour... et ils nous font toujours autant craquer ! Mais savez-vous vraiment ce qu’ils vivent les premiers mois de leur existence : de leur premier souffle au jour de leur adoption en passant par l’éveil de leurs sens et l’acquisition de leur autonomie ? Vous ont-ils tout révélé de leur vie avant d’intégrer vos familles ?Cette année, découvrez l’incroyable aventure des bébés chats à travers de nouveaux héros, de nouvelles races, de nouveaux environnements, de nouvelles histoires dans des épisodes inédits thématisés. Voici l’incroyable histoire des 100 premiers jours de la vie des chatons et ce sont eux qui vont vous la raconter…Nous allons vous montrer la face cachée de la fulgurante évolution des bébés chats en se mettant à leur hauteur et en se glissant dans leur tête à travers 4 étapes phares qui vont jalonner les 100 premiers jours de leur existence :J0 à J15 : Bienvenue au monde ; J15 à J21 : L’éveil des sens ; J21 à J60 : L’autonomie ; J60 à J100 : Vers la nouvelle vie. C’est là que tout se joue. A chacune de ces étapes, nos bébés chats relèvent de nouveaux défis et vivent de nouvelles aventures. Par exemple : se nourrir et survivre, bondir, appréhender l’autre, défendre son territoire, découvrir le monde... Dans ce nouvel épisode : Les chatons aux physiques atypiques - Panama, une Highland Fold, sa particularité ? Des oreilles repliées vers l’avant qu’elle doit à sa race exceptionnelle. Battante, elle a dû affronter de grands défis dès sa venue au monde. - Pharaon, un Abyssin aux oreilles immenses tout comme son caractère de conquérant ! - Plume, une petite Munchkin, les chats aux pattes les plus courtes ! Elle va devoir s’imposer dans un monde de géants ! - Pixel, un Sibérien, véritable force de la nature qui aime plus que tout le contact de ses maîtres !