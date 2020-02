Bienvenue au monde - Bébés chats : les 100 premiers jours de leur vie

Les bébés chats sont de retour... et ils nous font toujours autant craquer ! Mais savez-vous vraiment ce qu’ils vivent les premiers mois de leur existence : de leur premier souffle au jour de leur adoption en passant par l’éveil de leurs sens et l’acquisition de leur autonomie ? Vous ont-ils tout révélé de leur vie avant d’intégrer vos familles ?Cette année, découvrez l’incroyable aventure des bébés chats à travers de nouveaux héros, de nouvelles races, de nouveaux environnements, de nouvelles histoires dans des épisodes inédits thématisés. Voici l’incroyable histoire des 100 premiers jours de la vie des chatons et ce sont eux qui vont vous la raconter…Nous allons vous montrer la face cachée de la fulgurante évolution des bébés chats en se mettant à leur hauteur et en se glissant dans leur tête à travers quatre étapes phares qui vont jalonner les 100 premiers jours de leur existence :J0 à J15 : Bienvenue au monde ; J15 à J21 : L’éveil des sens ; J21 à J60 : L’autonomie ; J60 à J100 : Vers la nouvelle vie. C’est là que tout se joue. A chacune de ces étapes, nos bébés chats relèvent de nouveaux défis et vivent de nouvelles aventures. Par exemple : se nourrir et survivre, bondir, appréhender l’autre, défendre son territoire, découvrir le monde... Dans ces nouveaux épisodes : Chatons tout terrain vs chatons précieux - Shadow, un chaton à l’histoire familiale incomparable. Ses deux parents ont eu un coup de foudre et vivent une relation fusionnelle mais l’arrivée des bébés va mettre leur couple à l’épreuve…- Kovu, un chaton qui va grandir auprès d’Océane une véritable « Brigitte Bardot » qui a transformé sa maison en véritable refuge pour les animaux. - Perle une petite Ragdoll, au pelage soyeux et au caractère tout aussi doux qui va bénéficier de l’amour inconditionnel de Muriel une maîtresse qui protège ses chatons du monde extérieur.- Perlimpinpin, un Maine Coon, la race des plus grands chats domestiques placés sous haute protection par leur maîtresse dès leur naissance.

