Bienvenue au monde - Bébés chiens : les 100 premiers jours de leur vie

Les bébés chiens sont de retour... et ils nous font toujours autant craquer ! Mais savez-vous vraiment ce qu’ils vivent les premiers mois de leur existence ?De leur premier souffle au jour de leur adoption en passant par l’éveil de leurs sens et l’acquisition de leur autonomie. Vous ont-ils tout révélé de leur vie avant d’intégrer vos familles ?Découvrez l’incroyable aventure des bébés chiens à travers de nouveaux héros, de nouvelles races, de nouveaux environnements, de nouvelles histoires... Voici l’incroyable histoire des 100 premiers jours de la vie des chiots et ce sont eux qui vont vous la raconter…Nous allons vous montrer la face cachée de la fulgurante évolution des bébés chiots en se mettant à leur hauteur et en se glissant dans leur tête à travers 4 étapes phares qui vont jalonner les 100 premiers jours de leur existence : J0 à J15 : Bienvenue au monde ; J15 à J21 : L’éveil des sens ; J21 à J60 : L’autonomie ; J60 à J100 : Vers la nouvelle vie. C’est là que tout se joue. A chacune de ces étapes, nos bébés chiens relèvent de nouveaux défis et vivent de nouvelles aventures : se nourrir et survivre, se tenir sur ses 4 pattes, appréhender l’autre, s’adapter à son environnement, découvrir le monde.Dans ce nouvel épisode : Les familles nombreuses- Peter, Palma et Paco, un trio de Golden Retriever. Ils sont cousins et cousines et sont tous nés à quelques heures d’intervalle ! Ensemble, ils vont grandir au milieu de leur horde de 21 chiots… - Popeye un Shi Tzu entouré de 4 frères et sœurs mais aussi… de 3 chatons ! A la maison, ils seront donc 8 bébés animaux à grandir ensemble ! C’est au cœur de cette famille recomposée hors du commun que Popeye va se lier d’amitié avec l’un des chatons, la petite Pirouette ! - Pitchoune, une femelle Beagle née dans une portée de 9 ! Elle va devoir apprendre à s’imposer face à ses frères et sœurs, heureusement elle pourra compter sur le soutien de sa maîtresse et ses deux enfants auprès de qui elle va rester pour la vie !- Prince, un Braque de Weimar, issu d’une portée de 7 chiots tous plus élégants les uns que les autres avec leur pelage argenté ! Le petit chiot très indépendant va gérer la vie en communauté à sa manière en se mettant à l’écart de l’effervescence dès les premiers jours de sa vie.