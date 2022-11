Camping et camping-car: les vacances en liberté - Camping et camping-car: les vacances en liberté

Envie de liberté, besoin d’évasion... Pour les vacances, la nouvelle folie des Français, c’est bien le camping et le camping-car ! A tel point que pour certains, c’est même devenu un mode de vie !Vans, fourgons aménagés, hôtels roulants tout confort... Depuis le confinement, les ventes de camping-car ont explosé : + 40% !Et entre grosses galères et moments de franche rigolade, vous découvrirez les expéditions extraordinaires de deux familles nombreuses, embarquées dans un incroyable road-trip en camping-car. Vous comprendrez également pourquoi l’autre star des vacances, ça reste le camping ! Chaque été, plus de 12 millions de Français y passent leurs vacances. Certains sont tellement accros qu’ils ont même décidé de s’y marier ! Embarquez avec Karine Ferri en camping et en camping-car, pour des vacances en liberté.