Camping et camping-car : les vacances préférées des français !

Depuis plusieurs années, deux modes de vacances surclassent tous les autres dans le cœur des Français : le camping et le camping-car. Pour preuve, l’an dernier, il ne s’est jamais autant vendu de camping-car. Quant aux campings, de leurs côtés, ils ont connu une fréquentation record. À chaque fois, c’est le sentiment de liberté que plébiscitent les vacanciers. Pour le comprendre, nous avons suivi 4 familles de passionnés. D’abord tout un groupe de copains belges, qui se donnent rendez-vous tous les ans dans le même camping ! Une famille, elle, a décidé de tester le camping à la neige. Gare aux surprises ! Des surprises, cette autre famille qui a tout plaqué pour s’offrir un tour du monde en camping-car n’en manquera pas ! Avec la dernière famille, vous verrez comment voyager en camping-car quand on est à la tête… d’une famille nombreuse ! Et vous verrez pourquoi, malgré les galères, rien ne leur ferait renoncer à ce type de vacances.