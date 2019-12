Chirurgie pour enfants: ils redonnent le sourire aux familles

En France, chaque année, des milliers d’enfants naissent avec une malformation physique. Souvent, Il s’agit d’une malformation légère qui ne nécessite, au pire, qu’une petite intervention chirurgicale. Mais parfois, la malformation est sévère et handicape lourdement les enfants, physiquement ou esthétiquement.Il y a des années, ces familles restaient sans solution. Aujourd’hui, quelques chirurgiens, parmi les meilleurs au monde, parviennent à faire des miracles.Pendant près d’un an, nous avons suivi 4 familles dont les enfants vont subir une, voire plusieurs interventions qui vont changer leur vie. Pia, 5 ans, est née avec une tumeur dans la bouche qui a failli lui coûter la vie. Rapidement supprimée, cette tumeur lui a causé de nombreuses malformations au visage. Elle a déjà subi 8 opérations mais elle souffre encore d’hypertélorisme, un écart trop important entre les yeux. Une maladie rare qui ne concerne qu’1 cas sur 500 000 naissances. Elle va devoir affronter une 9ème opération, la plus délicate de sa vie.Elle va pouvoir compter sur tout le soutien de sa famille pour affronter cette nouvelle épreuve. Leslie, 15 ans, souffre d’une scoliose très prononcée. A cause de cette déformation de la colonne vertébrale, elle mesure 10 cm de moins que sa soeur jumelle Tracy.Elle va subir deux interventions chirurgicales lourdes et être hospitalisée plus de 3 mois pour améliorer sa scoliose. La jeune fille attend ces opérations avec impatience, elle les voit comme une renaissance. Jeanne, 14 mois, est née avec un hémangiome congénitale, une maladie très rare qui a déformé son oreille. Elle va subir une opération pour corriger cette déformation. Toute sa famille attend ce moment depuis toujours, surtout, sa maman. Louane, 4 ans, est née sans son avant-bras gauche. Une malformation des membres qui touche près de 400 bébés chaque année.Comme cette petite fille ne peut être opérée, ni greffée, elle a demandé à ses parents d’avoir une deuxième main. Dans quelques mois, elle aura une prothèse en plastique un peu spéciale qu’elle pourra personnaliser. Entre joies et émotions, nous suivrons ces familles d’exceptions et leur combat qui force le respect. Au terme de cette grande aventure pour ces familles, des sourires et une nouvelle page qui s’écrit…