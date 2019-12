Chirurgie pour enfants les opérations miracles

Malformation, accident, maladie génétique... Chaque année, des milliers d'enfants naissent défigurés à cause d'une maladie ou d'un accident. Auparavant, ils en gardaient des séquelles à vie. Aujourd'hui, certains spécialistes de la chirurgie réparatrice parviennent à effacer ces traces et à rendre à ces enfants leur sourire.Ce sont ces combats et ces mirables que les caméras de NT1 ont suivi à travers le portrait de 4 enfants à la personnalité hors du commun. Nous découvrirons Naël, un bébé de 4 mois. Comme 1 enfant sur 1000, il est né avec une fente labio-palatine, également appelée "bec de lièvre". Entouré de l'amour de ses parents, il s'apprête à subir une opération qui lui changera la vie... Léonie, 16 ans, est née aussi avec un "bec de lièvre". Une malformation impressionnante qui nécessite des opérations tout au long de la croisssance. Elle se prépare à affronter sa dernière opération de reconstruction. Raphaël, 8 ans, est lui victime d'une malformation génétique qui empêche ses muscles de sourire... Les progrès de la chirurgie redonne espoir à sa mère de voir son enfant enfin lui sourire "pour de vrai". Enfin, nous suivrons Lou, 13 ans, mordu par un chien qui lui a dévoré le nez. Un drame particulièrement difficile à vivre quand on est adolescente. Elle va subir sa dernière intervention de reconstruction. Nous partagerons leurs peurs, leurs doutes mais aussi leurs joies et surtout l'incroyable leçon de courage de ces enfants qui, malgré les épreuves, ne perdent jamais espoir.