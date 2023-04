Concours de cosplay : qui de la Princesse Daisy ou de Bakugo sera le favori ?

À la Paris Manga, c’est l’heure du concours de cosplay. Les participants doivent exhiber leurs plus beaux costumes en défilant sur scène. Alors qui de la Princesse Daisy de Mario Bros, de Katsuki Bakugo de My Hero Academia et d’autres, remportera la première place pour représenter la région Île de France lors de la sixième saison de la Coupe de France du meilleur cosplay 2024 ?