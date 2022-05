Construire sa maison de rêve en famille : bon plan ou cauchemar ?

Pour ce nouveau numéro, Karine Ferri fait partager l’incroyable défi de plusieurs familles : construire elles-mêmes la maison de leur rêve ! Et leur aventure s’annonce riche en rebondissements. Eric et Mélissa rêvent d’un immense Chalet. Seule solution avec leur petit budget : une maison en kit ! Mais entre monter une étagère et assembler toute une maison, ce n’est pas vraiment la même chose ! Et leur couple va être mis à rude épreuve…Pour Damien également, rien ne va vraiment se passer comme prévu. Ce très bon bricoleur s’est lancé dans un projet XXL avec, notamment, un audacieux « toit-terrasse ». Un challenge peut-être un peu trop ambitieux qui va donner des frissons à toute sa famille.Enfin, Laetitia et Ludovic, eux aussi, ont connu bien des galères dans leur projet au point que leur chantier s’est transformé en véritable cauchemar. Mais un petit miracle pourrait finalement bien les sortir d’affaire... Découvrez les déconvenues mais aussi les moments de joie de ces familles qui ont décidé de construire leur maison de rêve.