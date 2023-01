Construire sa maison en famille : Leur projet complètement fou

Pour ce nouveau numéro, Karine Ferri fait partager l’aventure de familles qui ont décidé de réaliser leur rêve : construire une maison eux-mêmes. Des chantiers en couple, et souvent avec des enfants, embarqués au milieu des travaux. Il s’agit d’une tendance de plus en plus fréquente car pour devenir propriétaires sans se ruiner, beaucoup décident de bâtir eux-mêmes leur habitation. Mais, sans expérience, le défi peut très vite virer au cauchemar. Comme Cédric, Sylvia et leurs 4 filles, une tribu d’aventuriers fans de voyages qui fabriquent une « Tiny house », une micromaison sur roues. Entre l’enfer de la construction et les fins de mois difficiles, la famille va devoir s’accrocher.Une vraie galère, c’est aussi ce que traversent Morgan et Julie, jeune couple de 32 ans. Leur maison de 150 m2 est composée à partir de vieux containers de bateaux. Entre découpage des tôles et moments de déprime, ils y sacrifient tous leurs week-ends et vacances. Le quotidien va vite rattraper Nicolas et Typhaine, des parents à la tête d'une famille recomposée de 7 enfants, qui ont un projet de maison en bois, écolo et originale. Une maison pas comme les autres, c'est également le rêve d’Antoine, Elsa et leurs 2 enfants qui rénovent un ancien moulin industriel pour en faire un hameau participatif. Un projet XXL qui va leur donner du fil à retordre. Découvrez les galères et les moments de joie de ces familles qui ont décidé de construire leur maison tout seul.