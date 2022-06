De 15 à 17 ans : le défi des mamans ados

En France, chaque année, près de 4 000 adolescentes deviennent maman… Pour certaines c’est un choix assumé. Pour d’autres, une totale surprise. Mais pour toutes, c’est surtout un énorme bouleversement qui s’annonce.Car à 15, 16 ou 17 ans, comment vont-elles concilier scolarité et maternité ? Comment leurs familles et leurs proches ont-ils réagi ? Et vont-elles parvenir à s’occuper d’un bébé, elles qui sortent à peine de l’enfance ? Enfin, comment envisagent-elles l’avenir ? Pour le savoir, pendant près d’un an, nous avons partagé le quotidien de 4 de ces ados. Comme Solène 16 ans. Cette mère célibataire vient tout juste d’emménager seule dans un appartement avec son fils de 10 mois. Il y a encore quelques jours, elle vivait chez son père – 35 ans tout juste - qui s’occupait de tout. Aujourd’hui, Solène veut s’assumer seule et pour cela elle va déjà devoir trouver sa voie professionnelle…Enola, une brillante lycéenne de 16 ans, a fait ce qu’on appelle un déni total de grossesse. Elle s’est aperçue qu’elle était enceinte seulement 4 heures avant son accouchement ! Au-delà du choc émotionnel, elle va devoir faire face à l’arrivée de ce bébé surprise et revoir tous ses projets d’avenir.Estrella et Dorian, fous amoureux, sont en couple depuis un an. Avec leur petit budget d’ados, ils vont devoir rivaliser d’astuces pour s’équiper avant l’arrivée de leur bébé prévue dans 4 mois. Et à l’approche du grand jour, rien ne va se passer comme prévu…Si certaines ont la chance d’être deux pour faire face ça à la maternité d’autres, comme Lola, doivent se débrouiller seules. A 16 ans, abandonnée par son petit ami, l’adolescente est enceinte de 8 mois et elle est terrorisée par l’accouchement. Aux quatre coins de France, suivez leurs premiers pas sur le chemin de la maternité. Sans tabou, ni concession, ces 4 adolescentes ont ouvert leur cœur, confié leur doute, leur peine et leur joie !