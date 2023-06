De Miss Sirène à Miss Camping : qui sera la reine ?

Incroyable plongée dans l’univers des concours de Miss ! Mais attention : des Miss vraiment pas comme les autres. Certaines sont rondes, voire très rondes, d’autres sont tout en muscles, ou d’autres encore rêvent de devenir Miss Camping ou même Miss « femme enceinte » ! Sans parler de Floriane, qui elle, s’entraîne dur pour décrocher l’écharpe de « la plus belle sirène » !Toutes sont différentes, mais toutes ont le même rêve : décrocher une couronne de Miss ! Et chacune a ses raisons bien à elle.Comme Alexia : pour vaincre ses complexes, elle s’est lancée dans l’aventure de sa vie, l’élection Miss Curvy, pour tenter de devenir la femme aux plus belles courbes de France !Ou encore Christelle. A 52 ans, cette ancienne obèse s’est lancée un défi de taille : le championnat du monde de Bodybulding.Jennifer, elle, voulait rompre son quotidien de maman : alors elle s’est inscrite au plus grand concours de Miss Camping en France. Elle ne va pas s’ennuyer…Enfin, au Texas, aux Etats-Unis, vous découvrirez un incroyable concours de Miss : Miss future maman. Au programme, épreuve de lancer de couches et défilé en bikini. Un voyage extravagant dans l’univers des concours de Miss pas comme les autres.