En famille ou en couple : nos incroyables vacances en camping car

Dans ce nouveau document, Karine Ferri vous emmène en vacances mais des vacances d’un genre particulier : en Camping-Car !Bien avant le Coronavirus, près d’un million de Français ne juraient déjà plus que par ce mode de transport : non seulement il permet d’avaler les kilomètres et de profiter des plus beaux paysages, mais tout cela sans jamais se soucier de trouver une chambre d’hôtel. Une liberté qui a même fini par convaincre certains de vivre à l’année dans leur véhicule.Porter sa maison sur son dos, dormir chaque soir face à un paysage différent, cela ressemble beaucoup à des vacances idéales. D’autant que certains véhicules sont équipés avec le plus grand luxe pour un confort exceptionnel. Des familles ont même décidé de parcourir le monde en Camping-Car. De l’Ecosse à l’Amérique du Sud, embarquons ensemble pour d’incroyables vacances en camping-car…