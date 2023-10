Encore ados et déjà mamans : leur nouvelle vie

Dans ce nouveau numéro, Karine Ferri va à la rencontre de mamans vraiment pas comme les autres. Elles ont 15, 16 ou 17 ans et sont déjà mamans. Elles se battent chaque jour pour assurer à leur enfant un avenir meilleur. Tiraillées entre l’insouciance de leur vie d’ado et leurs responsabilités de maman, elles doivent aussi faire face aux rumeurs et aux préjugés. Encore mineures, comment font-elles pour assumer leurs nouvelles responsabilités ? Davina, 15 ans, s’apprête à accoucher et elle va devoir faire accepter son bébé à son père. Alix, 16 ans, est sacrément dépensière. Pourtant il va falloir qu’elle fasse preuve de maturité pour trouver du travail et assurer son avenir et celui de son fils. Lindsey, 17 ans, jongle entre son bébé et ses cours au lycée. Dans sa famille, on est mère adolescente depuis 4 générations ! Enfin, Alicia, 16 ans, suivie par près d’1 million d’abonnés, fait un carton sur les réseaux sociaux depuis l’arrivée de sa fille. A leurs côtés avant, pendant et après leur accouchement, elles ont partagé leurs peurs, leurs doutes mais aussi leurs grands moments de bonheur. Comment bien s’occuper de son bébé quand on est encore soi-même une enfant ? Comment affronter le regard des autres ? Sans parler de la peur de l’accouchement… Pendant toute une année, sans tabou ni concession, elles ont ouvert les portes de leur univers. Rencontre avec ces ados hors du commun.