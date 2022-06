Fêtes de famille : dans la folie des cousinades

Pour la première fois, Karine Ferri nous plonge dans les préparatifs d’un évènement dont les Français sont de plus en plus friands : les «cousinades».Chaque année, ils sont désormais plus d’un million à organiser ces fêtes qui permettent de rassembler toute la famille, du cousin éloigné à l’oncle d’Amérique…Certains sont prêts à dépenser beaucoup d’argent et d’énergie pour faire de ces cousinades un moment inoubliable comme Isaure de Sainte-Marie, une authentique châtelaine qui s’apprête à accueillir 300 cousins, tous issus, comme elle, de la haute aristocratie. Ou encore Mickael qui n’a pas hésité à dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros pour héberger toute sa famille.Découvrez également la bonne humeur du «cousin Jean-Claude» à Sète et sa célèbre macaronade, et enfin, Serge et ses cousins qui organisent sa 1ère cousinade. Pour l’occasion, il a prévu des activités incroyables et surtout, il espère la venue de cousins venus du monde entier.A chaque fois, ces fêtes sont organisées pour offrir des souvenirs inoubliables, mais également, de revenir sur quelques secrets de familles...Plongez dans ces incroyables cousinades !