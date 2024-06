Grossesses miracles : elles se battent pour devenir mère

Être enceinte est le rêve de nombreuses femmes… Aujourd’hui, une française sur cinq rencontrerait des difficultés durant la grossesse qui peuvent aller jusqu’à mettre la vie de l’enfant en danger. Commence alors pour ces femmes un long et difficile combat fait de doutes et d’incertitudes. Dotées d’un courage exemplaire, ces futures mamans soulèvent alors des montagnes pour parvenir à mener leur grossesse à terme et à donner la vie, quels que soient les risques ou les batailles à mener. Comment faire des projets quand la vie du bébé ne tient qu’à un fil ? Comment traversent-elles les obstacles qui se dressent face à elles ? Où trouvent-elles la force d’affronter ces épreuves ? Nous partagerons les combats au quotidien de ces mères hors du commun, mais aussi leurs craintes, leurs peines et leurs moments de joie. Durant 6 mois, nous avons suivi trois de ces mères courage dont la vie toute entière a basculé le jour où elles sont tombées enceintes : A 26 ans, Aurore a découvert au bout de cinq mois de grossesse que son bébé allait naître avec une malformation cardiaque rare. Pour survivre, il va devoir subir une opération chirurgicale qui demande une précision extrême. Léa, 19 ans, n’avait pas prévu de tomber enceinte. Pendant cinq mois, elle ne s’est rendu compte de rien. Victime d’un déni de grossesse, elle a peur de voir sa vie basculer et de ne pas savoir comment aimer son enfant. En trois ans, Rachel, 40 ans, a perdu trois bébés avec Christophe, son compagnon. Des blessures profondes qui hantent encore son esprit. Elle avait renoncé à avoir un enfant, mais la nature en a décidé autrement. Pour ne pas le perdre une nouvelle fois, Rachel n’a plus le droit de bouger. Commence alors pour elle un long compte à rebours où chaque jour passé est une victoire. Pour Aurore, Léa et Rachel, les quelques semaines qui les séparent de l’accouchement vont être décisives. Les équipes ont suivi le parcours de ces mamans pas comme les autres, de ces mères courage prêtes à braver toutes les difficultés pour donner la vie. Seule la force de leur amour pourra leur permettre de donner une chance à leur bébé.