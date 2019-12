Ils ont décidé de changer de sexe, leur incroyable histoire

Un incroyable documentaire sur des hommes et des femmes au parcours véritablement hors du commun : des transgenres, qui ont décidé de changer de sexe.Victoire, Ethan, Céline et Mya ne se connaissent pas mais ils partagent tous la même histoire : ils sont nés dans le mauvais corps. Ils sont ce que l'on appelle "des transgenres" : des jeunes filles dans un corps d'homme, et des hommes dans un corps de femme.Plutôt que de passer toute leur vie prisonniers d'un corps dans lequel ils ne se reconnaissent pas, toutes et tous ont décidé de se lancer dans une incroyable aventure : ils vont changer de sexe.Grâce notamment à une série d'opérations très spectaculaires, ils pourront enfin devenir celui ou celle qu'ils ont toujours voulu être.Dans ce documentaire très rare, découvrez le parcours, le courage et la détermination de plusieurs témoins et toutes les étapes de leurs transformations. Comme par exemple, Céline, jadis un homme, patron d'une usine de plusieurs centaines d'ouvriers, et aujourd'hui patronne respectée par toute son équipe !Pour toutes et tous, un combat et des moments forts en émotion. Heureusement, à chaque étape, tous peuvent compter sur le soutien et l'amour de leurs proches.

