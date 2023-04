Ils ont tout quitté pour vivre leur rêve

Rénover entièrement un manoir en province, déménager à l’étranger près de la mer ou embarquer pour un incroyable road trip en famille. Dans ce nouveau numéro, partez à la découverte de trois familles hors du commun qui ont décidé de tout quitter pour vivre leur rêve en famille. Tout quitter pour changer de vie ou encore opérer un changement radical, c’est le rêve de nombreux français… Mais eux, ils l’ont fait et il leur a fallu une bonne dose de courage.A l’image de la famille Lambotte, des anciens « bobos » parisiens et leurs trois enfants. Ils ont décidé de retaper entièrement un ancien manoir complètement délabré pour le transformer en chambre d’hôtes.Les membres de la famille Pontié en avaient assez de trop travailler et de ne jamais voir leurs enfants. Après avoir vendu leur maison et quitté leur emploi, ils se sont offert un tour de l’Amérique latine en famille pendant deux années dans un incroyable camping-car.Quant à Manuella et Jean-Guillaume, le couple a vendu leur confortable maison en Bourgogne pour prendre la direction des plages du Portugal. Et tant pis si leurs trois adolescents ne parlent pas un mot de portugais.Suivez l’aventure de ces familles exceptionnelles et assistez à toutes les étapes de leur projet un peu fou. Entre les péripéties et les coups du sort, il faut parfois faire face à de nombreux rebondissements. Alors, ont-elles eu raison de tout quitter pour vivre leur rêve ?