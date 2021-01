Internat : une année pour grandir

En savoir plus sur Karine Ferri

Karine Ferri vous emmène dans un endroit qui suscite autant de curiosité que d’appréhension : les internats ! Pendant longtemps, ils ont été synonymes d’éducation à la dure, et même souvent, pour les enfants, de punition. Aujourd’hui, tout est fait, au contraire, pour que les élèvent puissent travailler et s’épanouir dans de bonnes conditions. Dans ce document, découvrez trois internats, tous bien différents les uns des autres, et notamment l’un des plus prestigieux de France.Le premier, en Alsace, est un établissement vraiment pas comme les autres : sur les 700 élèves, près de la moitié sont en internat.L’internat Saint-Joseph, dans le Gers, est un collège-lycée rural qui accueille de nombreux enfants des environs.Et le dernier est la très sélect et très réputée « Ecole des Roches », en région parisienne. C’est l’un des internats les plus côtés de France et des élèves du monde entier viennent y recevoir une « éducation à la Française ». En apparence, tout oppose ces trois établissements mais tous ont en fait le même objectif : aider ces adolescents à grandir le mieux possible…Comment les nouveaux venus s’adaptent-ils à leur nouvelle vie ? Comment supportent-ils la séparation d’avec leurs parents ?Suivez plusieurs élèves, entre 10 et 17 ans, depuis leur premier jour où ils découvrent leur dortoir jusqu’à la fin de l’année scolaire.Une chose est sûre : ils se souviendront toute leur vie de cette année pas comme les autres…