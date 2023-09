J'ai 16 ans et je suis déjà maman

Elles ont l'âge des premiers amours, du brevet des collèges ou du bac. Et pourtant, elles jonglent entre les cours et les biberons, les couches et les réseaux sociaux. Chaque année, en France, environ 4500 adolescentes mènent une grossesse à terme. " Accident " ou bébé voulu, la maternité précoce dérange …surtout quand elle est revendiquée.Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes filles qui sont devenues mamans, certaines par choix, d'autres par surprise. Elles s'appellent Indie, Laurianne, Marie-Gabrielle et Elisha. Elles ont 16 ou 17 ans et un point commun : elles assument haut et fort qu'être maman et ado, c'est possible ! Mais ce n'est pas toujours facile... Il faut se débattre avec les soins de bébé, la fatigue et un papa ado lui aussi qui a parfois du mal à assumer. Sans oublier le regard des autres, parfois blessant.Ailleurs pourtant, ces mamans-ados sont parfaitement intégrées dans la société. Nous découvrirons aussi le quotidien des mamans ados en Angleterre où elles sont 4 fois plus nombreuses qu'en France. Il existe même des lycées spécialement adaptés où les mères peuvent déposer leur bébé à la crèche avant d'aller en cours.Comment s'organise le quotidien de ces très jeunes mères ?omment font-elles pour conjuguer études et bébé ?Plongée dans le quotidien de ces adolescentes déjà mamans !